TV: Girouds läckra volley gav Frankrike seger mot Holland

Frankrike tog emot Holland i sin första match på hemmaplan efter VM-triumfen i somras. Bortsett från skadade målvakten Hugo Lloris, som ersattes av Alphonse Areola, så ställde fransmännen upp med samma startelva som i VM-finalen mot Kroatien.

Redan i den första minuten utmanade Kylian Mbappé och skapade ett fint läge. Den gången räddade Jasper Cillessen. Mbappé skulle dock sätta ledningsmålet i den 14:e minuten. Efter ett holländskt misstag kunde Blaise Matuidi spela fram Mbappé till ett öppet mål och 19-åringen satte enkelt dit 1-0.

20 minuter in i andra halvlek utjämnade Holland. Kenny Tete spelade in bollen till Ryan Babel som stötte in 1-1 bakom Alphonse Areola.

I den 75:e minuten återtog hemmalaget ledningen. Olivier Giroud smet in med benet framför en försvarare och slog till med en läcker volley fram till 2-1.

Frankrike vann med 2-1 och tog sin första seger i Nations League, efter 0-0 i premiären mot Tyskland.

Lagens startelvor:

Frankrike: Areola - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.

Holland: Cillessen - De Ligt, Van Dijk, Blind - Tete, Pröpper, De Jong, Babel - Promes, Depay, Wijnaldum.