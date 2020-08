TV: Janne Andersson: "Jag är besviken och ledsen"

Helsingborgs IF har drabbats av en rad corona-fall i sin A- och U-trupp. Klubben ville skjuta upp söndagens match mot Djurgården på grund av det, men drabbningen spelades ändå. Martin Olsson fanns då på planen och tanken var att han skulle rest till Stockholm under måndagen för att ansluta till herrlandslagets samling inför Nations League-matcherna mot Frankrike och Portugal.

Men det blir ingen comeback i Blågult för Olsson, som på grund av skadeproblem inte gjort en landskamp sedan november 2018. Vänsterbacken, som även kan spela mittback, stoppas från landslaget på grund av läget i hans klubblag.

"Med hänsyn till risken för smittspridning har landslagsledningen beslutat att återkalla uttagningen av Martin Olsson till samlingen och matcherna i Nations League mot Frankrike och Portugal", skrev förbundet i en kommentar på sin hemsida under söndagskvällen.

Förbundskaptenen Janne Andersson hade gärna velat ha med 32-åringen, men menar att beslutet att inte låta Olsson ansluta till resten av truppen var självklart.

- Det vore inte bra att ta in honom i bubblan vi går in i, där vi inte kommer träffa några andra människor på nära håll under de närmaste tio dagarna. Både jag och Martin är besvikna, men det var ett självklart beslut att fatta. Det är ju viss skillnad på spela fotboll i två timmar utomhus jämfört med att vara inne i ett slutet sällskap i tio dagar. Därför valde vi att återkalla uttagningen. Martin är besviken och ledsen. Och jag är besviken och ledsen. Men jag har även förståelse för att det är rätt beslut att fatta, säger Andersson.

Svenska Fotbollförbundets egen medicinska kommitté ville inte att HIF:s match mot Djurgården skulle ha spelats, men tävlingskommittén beslutade att den skulle genomföras.

- Det är väldigt olika delar i förbundet som tar de olika besluten. A-landslaget är mitt ansvar. Utifrån det perspektivet var det ingen tvekan att fatta det här beslutet. Sen vilka bevekelsegrunder de andra hade vet jag inte i detalj. Men för oss var det här självklart.

Olsson var delvis med på landslagets januariturné tidigare i år. Han lämnade samlingen i förtid på grund av att han åkte för att besöka en klubb som han var aktuell för att flytta till.