TV: JUST NU: Efter Sveriges jätteläge - Mbappé sätter ledningsmålet

Sverige tog på lördagen emot Frankrike i Nations League på Friends Arena. Då valde förbundskaptenen Janne Andersson att inleda matchen utan Dejan Kulusevski och Alexander Isak i startelvan. Isak var i stället utanför truppen, precis som Sebastian Andersson, på grund av fysiska problem. Kulusevski började i sin tur på bänken.

- "Alex" har haft lite känningar, vilket gjort att han inte är hundra procent för att vara med i matchen i dag. Jag hoppas dock och tror att han ska kunna vara med mot Portugal. Samma är det med Sebastian Andersson. Han hade med sig en grej in i samlingen och det har blivit bättre och bättre, men inte tillräckligt bra. Det är därför jag kallat in John Guidetti och Isaac Kiese Thelin, sa förbundskaptenen Janne Andersson till C More inför avspark.

Frankrike inledde matchen med mycket boll och bland annat utmanade Kylian Mbappé tidigt, men utan att komma till en farlighet. I stället skapade Sverige matchens första heta möjlighet, då Mikael Lustig kom till avslut långt utanför straffområdet och sköt någon meter utanför Hugo Lloris högra stolpe.

Sverige släppte inte till särskilt mycket bakåt och var även i den 37:e minuten nära att ta ledningen i matchen. Då kom Marcus Berg fri framför mål, men sköt rakt på Lloris mellan Frankrikes stolpar. Kort efter det tog i stället Frankrike ledningen i matchen.

Mbappé dribblade sig, med lite flyt, in i straffområdet och sköt 1-0. Det stod sig också första halvlek ut till fransk ledning och svenskt underläge.

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Marcus Berg, Robin Quaison.

Frankrike: Hugo Lloris - Presnel Kimpembe, Raphael Varane, Dayot Upamecano - Ngolo Kanté, Adrien Rabiot - Léo Dubois, Antoine Griezmann, Lucas Digne - Kylian Mbappé, Olivier Giroud.

Sveriges möte med Frankrike började klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se.