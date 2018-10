TV: JUST NU: England nära ledningsmål - Dier nickar i stolpen

Kroatien tog i kväll emot England på Stadion HNK Rijeka, men inte till en härlig inramning, i stället inför tomma läkare i Nations League. Detta med anledning av en skandal i samband med kvalmötet mellan Kroatien och Italien sommaren 2015, då ett stort hakkors var avbildat i gräsmattan. Det här var Kroatiens första Uefa-match sedan dess och därmed kom bestraffningen först i kväll.

Kroatien inledde mötet med ett stort bollinnehav och hade i första halvlek flera möjligheter för ett ledningsmål. Landslaget var däremot inte tillräckligt effektivt framför mål och närmast var Andrej Kramaric med ett skott från fri yta i straffområdet, men sköt i stället rakt på Jordan Pickford mellan engelsmännens stolpar.

Därefter lyfte England och skapade en het målchans före första halvleks slut. Eric Dier nådde högst vid den första stolpen på hörna, men fick se bollen segla i stolpen. Mer än så blev det inte och första halvlek slutade utan mål.

Startelvor:

Kroatien: Livakovic - Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric - Kovacic, Rakitic - Kramaric, Modric, Perisic - Rebic.

England: Pickford - Dier, Stones, Maguire - Walker, Henderson, Barkley, Chilwell - Sterling, Rashford, Kane.

Matchen sänds på TV12, C More Live och streamat på C More.