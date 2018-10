TV: JUST NU: Jorginho nära ledningsmål - prickar ribban

Italien klev i kväll in till gruppspelsmötet med Polen med två raka missräkningar i Nations League. Först kryssade laget till 1-1 mot Polen på hemmaplan och därefter blev det uddamålsförlust mot Portugal, vilket innebar att laget behövde studsa tillbaka i turneringen den här kvällen på Slaski.

Italien inledde matchen bra och skapade tidigt en het målchans för att ta ledningen i matchen. Jorginho tog lite överraskande skott utifrån och fick till sin stora besvikelse se avslutet segla i ribban.

Startelvor:

Polen: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca - Szymanski, Goralski, Linetty - Zielinski - Lewandowski, Milik.

Italien: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Verratti, Jorginho, Barella - Bernadeschi, Insigne, Chiesa.

