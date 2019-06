TV: JUST NU: Nederländerna tar ledningen i förlängningen efter stort försvarsmisstag

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Matthijs de Ligt revanscherade sig för misstaget i den första halvleken - och nickade in 1-1-målet mot England. Nu väntar förlängning i den andra Nations League-semifinalen.

På onsdagskvällen blev Portugal finalklart i Uefa Nations League, efter 3-1-vinsten mot Schweiz. Cristiano Ronaldo blev stor hjälte med sina tre mål.

På torsdagskvällen gjorde England och Nederländerna, två av Europas mest formstarka landslag, upp om den andra finalplatsen.

Varken Jordan Henderson eller Harry Kane kom till start, vilket innebar att Raheem Sterling fick förtroendet som kapten i England. Den stora överraskningen i Gareth Southgates startelva var annars att Fabian Delph tog plats på det centrala mittfältet. I Nederländerna fanns Champions League-vinnarna Virgil van Dijk och Georginio Wijnaldum med från start.

England inledde matchen bäst med stor bollinnehav och flera inspel i straffområdet. Men det var Nederländerna som skulle få matchens två bästa chanser. Det första efter att Steven Bergwijn tagit sig in centralt från sin roll ute till höger och avslossat med vänstern, men skottet gick rakt på Jordan Pickford. Ett par minuter senare kom man fram till en två-mot-en-situation, men Memphis Depay slarvade och målchansen rann ut i sanden.

Men det var England som skulle ta ledningen. Stortalangen Matthijs de Ligt fällde Marcus Rashford, och domaren hade inget annat val än att peka på straffpunkten. Rashford gjorde inget misstag från elva meter.



Rashford åkte på en smäll i slutet av den första halvleken och tvingades utgå i halvtid. Han ersattes av Harry Kane, som nyligen kommit tillbaka från skada.

Det böljande inledningsvis fram och tillbaka i den andra halvleken. Först fick Jadon Sancho en gyllene chans att nicka in 2-0, och minuten senare hade Depay två skottlägen att kvittera. Men fortsatt 1-0 till England.

Men de Ligt skulle revanschera sig från misstaget vid det insläppta målet. Han tog sig nämligen högst upp på en hörna från Depay och nickade in kvitteringsmålet.

Med tio minuter kvar av spela trodde de flesta att inbytte Jesse Lingard hade gett England ledningen igen. Men målet dömdes bort efter en VAR-granskning. Ett par minuter senare ropade Nederländerna på straff efter en tilltrasslad situation i straffområdet, men domaren valde att fria.

Det var Nederländerna som skulle ta ledningen i förlängningen. John Stones slarvade med bollen som sista man och tappade bollen till en pressande Depay. Pickford stod för en fin räddning på hans skott, men returen gick via Kyle Walkers ben in i mål.



Startelvor:

Nederländerna: Cillessen - Dumfries, De Ligt, van Dijk, Blind - De Roon, Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Depay, Babel.

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Chilwell - Rice, Delph, Barkley - Sterling, Rashford, Sancho.

England ställs klockan 20.45 under torsdagskvällen mot Nederländerna i Nations League-semifinalen. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se.