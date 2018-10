TV: JUST NU: Denis Tjerysjev utökar Rysslands ledning - placerar in 2-0

Ryssland tog kommandot redan från start. Det gav utdelning efter 20 minuter. En rysk spelare nådde högst på hörna - nicken gick i stolpen. Returen gick ut till Roman Neustädter som statte dit sitt första landslagsmål.

Med 20 minuter kvar att spela hoppade Denis Tjerysjev in. Ett lyckosamt byte, skulle det visa sig. Efter att han varit på planen i sju minuter mottog han en passning från Aleksandr Golovin. Tjerysjev tog emot och placerade in 2-0.

Startelvor:

Ryssland: Guilherme - Fernandes, Neustädter, Dzhikija, Kudrjasjov - Gazinskij, Zobnin - Ionov, Golovin, Kuzjajev - Dziuba.

Turkiet: Bolat - Celik, Aziz, Söyüncü, Kaldirim - Tekdemir, Yokuslu - Ünder, Özyakup, Calhanoglu - Tosun.

Matchen börjar klockan 18.00 och sänds på C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.