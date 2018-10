TV: JUST NU: Nyinbytte Alcacer reducerar för Spanien mot England

Inför årets säsong lånades Barcelonas Paco Alcacer ut till Borussia Dortmund. Där har han gjort succé och hittills svarat för sex mål på tre ligamatcher.

Dessutom svarade han för två mål när Spanien besegrade Wales med 4-1 i torsdags. Men när Luis Enrique presenterade spanjorernas startelva till kvällen Nations League-möte med England fick anfallaren inleda på bänken. Istället tar Rodrigo plats i anfallet.

Spanien tog initiativet tidigt i matchen. Efter knappa fem minuter rann ytterbacken Jonny igenom men avslutet täcktes ut till en hörna. På den var spanjorerna nära att ta ledningen efter en variant, men Thiagos avslut smet strax utanför Jordan Pickfords vänstra stolpe.

Strax därpå fick målvakten svara för ytterligare en fin räddning för att hindra Spanien från att ta ledningen.

Trots Spaniens starka inledning lyckades England ta ledningen. Harry Kane spelade fram Marcus Rashford som elegant passade bollen vidare till Raheem Sterling. Manchester City-spelaren ville inte förstöra det fina anfallet och vräkte distinkt upp 1-0 i krysset.

- Vilket mål av England, kommenterade C Mores Jesper Hussfelt.

- Det är så vackert hela vägen, fyllde Anders Andersson i.

Efter knappa halvtimmens spel kom nästa mål för England. Kane vann bollen centralt i banan och spelade fram anfallskollegan Rashford – som inte gjorde något misstag när han placerade in bollen fram till 2-0.

England fortsatte att ösa på framåt och innan halvtidsvilan kom 3-0-målet. Ross Barkley spelade fram Kane i djupled och den engelske lagkaptenen spelade osjälviskt fram Sterling som satte dit sitt andra mål för kvällen fram till 3-0.

- Det är lekstuga. Spanien tappar boll i livsfarliga lägen och de blir straffade direkt, sa Anders Andersson.

- Herregud vilken match de gör här nere i Sevilla.

I början av andra halvlek försökte Spanien trycka på för en reducering och Real Madrid-spelaren Marco Asensio var nära. Den offensive spelaren fick bollen i straffområdet men avslutet smet utanför Jordan Pickfords stolpe.

Tio minuter in i halvleken byttes anfallaren Alcacer in för Spanien. Senast svarade han för två mål och han satte avtryck direkt när han kom in. Efter timmens spel fick Spanien en hörna som Alcacer nådde högst på och knoppade in reduceringen fram till 1-3.

Startelvor:

Spanien: De Gea - Jonny, Nacho, Ramos, Alonso - Saul, Busquets, Thiago - Aspas, Rodrigo, Asensio

England: Pickford - Trippier, Maguire, Gomezm Chilwell - Barkley, Dier, Winks - Sterling – Rashford, Kane

