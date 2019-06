TV: JUST NU: Rashord ger England ledningen - efter de Ligts misstag

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

På onsdagskvällen blev Portugal finalklart i Uefa Nations League, efter 3-1-vinsten mot Schweiz. Cristiano Ronaldo blev stor hjälte med sina tre mål.

På torsdagskvällen gjorde England och Nederländerna, två av Europas mest formstarka landslag, upp om den andra finalplatsen.

Varken Jordan Henderson eller Harry Kane kom till start, vilket innebar att Raheem Sterling fick förtroendet som kapten i England. Den stora överraskningen i Gareth Southgats startelva var annars att Fabian Delph tog plats på det centrala mittfältet. I Nederländerna fanns Champions League-vinnarna Virgil van Dijk och Georginio Wijnaldum med från start.

England inledde matchen bäst med stor bollinnehav och flera inspel i straffområdet. Men det var Nederländerna som skulle få matchens två bästa chanser. Det första efter att Steven Bergwijn tagit sig in centralt från sin roll ute till höger och avslossat med vänstern, men skottet gick rakt på Jordan Pickford. Ett par minuter senare kom man fram till en två mot en-situation, men Memphis Depay slarvade och målchansen rann ut i sanden.

Men det var England som skulle ta ledningen. Stortalangen Matthijs de Ligt fällde Marcus Rashford, och domaren hade inget annat val än att peka på straffpunkten. Därifrån gjorde engelsmannen inget misstag. 1-0 till England.



Startelvor:

Nederländerna: Cillessen - Dumfries, De Ligt, van Dijk, Blind - De Roon, Wijnaldum, De Jong; Bergwijn, Depay, Babel.

England: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Chilwell - Rice, Delph, Barkley - Sterling, Rashford, Sancho.

England ställs klockan 20.45 under torsdagskvällen mot Nederländerna i Nations League-semifinalen. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se.