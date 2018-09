TV: JUST NU: Rodrigo spelas fri - gör inget misstag

Spanien vann sin första match i Nations League mot England med 2-1. Kroatien hade inför matchen inte gått in i turneringen ännu. I stället fick laget som kom tvåa i VM spela träningsmatch mot Portugal, en tillställning som slutade 1-1.

Kroaterna började starkt i sin Nations League-debut. Redan efter fem minuter sjabblade Nacho i den spanska backlinjen. Mittbacken spelade bollen rakt till Ivan Rakitic som klev fram med bollen och avslutade. Men skottet gick precis utanför stolpen.

Men det var Spanien som tog ledningen. I den 23:e minuten fick Carvajal en krossboll som han tog emot och skickade in i straffområdet. Där satte Saul pannan till och nickade in ledningen 1-0 bakom Kalinic i Kroatiens mål.

Bara ett par minuter senare utökade Spanien genom Asensio. Spelaren fick bollen strax utanför straffområdet och pangade dit 2-0.



Asensio fick mersmak. Några minuter efter att han gjort 2-0 så stod han även för 3-0. Real Madrid-spelaren bröt in från högerkanten och knorrade bollen i ribban. Bollen studsade rakt i Kalinics rygg och in i mål.

I den andra halvleken så tog det inte mer än ett par minuter innan Rodrigo utökade. Anfallaren blev frispelad och satte bollen kallt mellan benen på Kalinic.

Spanien fortsatte att ösa på och efter en hörna kom nästa mål. Sergio Ramos nådde högst och nickade distinkt dit 5-0 för spanjorerna.

Startelvor:

Spanien: De Gea - Carvajal, Nacho, Ramos, Gaya - Niguez, Busquets, Ceballos - Asensio, Moreno, Isco.

Kroatien: Kalinic - Vrsaljko, Vida, Mitrovic, Pivaric - Brozovic, Rakitic - Kovacic, Modric, Perisic - Santini.

Matchen börjar klockan 20.45 och sänds på Sportkanalen, C More Live 4 och streamat på C More.