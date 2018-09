TV: JUST NU: Spanien har vänt - Rodrigo styr in 2-1 mot England

England ställs mot Spanien på Wembley i Nations Leagues A-division. Manchester Uniteds Luke Shaw startar för England för första gången på tre år.

Det blev en händelserik start på matchen. Nämnde Shaw slog en magnifik passning till Manchester United-lagkamraten Marcus Rashford som i den i den 11:e minuten kunde sätta 1-0.

När spelet kom igång igen dröjde det inte ens en minute förrän Spanien hade svarat. Luke Shaw gick bort sig högt upp i planen och Saul kunde trycka in Rodrigos inspel i mål.

I den 32:a minuten skulle Spanien också ta ledningen. På en fast situation tappades Rodrigo bort och Valencia-anfallaren styrde in 2-1.

Lagens startelvor:

England: Pickford - Maguire, Stones, Gomez - Trippier, Henderson, Alli, Lingard, Shaw - Rashford, Kane.

Spanien: De Gea - Carvajal, Nacho, Ramos, Alonso - Saul, Busquets, Thiago - Isco, Rodrigo, Aspas.

Matchen sänds i TV12, C More Fotboll och streamat på C More med matchstart 20.45.