TV: Lloris hyllar Blågult: ”Sverige är en tuff plats att spela på - de skapade problem för oss”

Frankrike besegrade Sverige med 1-0 i Nations League på Friends Arena. Efter matchen passade dock den franske målvakten Hugo Lloris på att hylla Blågult. - Sverige är en tuff plats att spela på, säger Lloris till C More.

Sverige förlorade mot Frankrike med 1-0 på Friends Arena. Det var ett franskt lag som var svårt att känna igen - men enligt den franske målvakten Hugo Lloris har det att göra med att det var den första tävlingsmatchen för säsongen för många av landslagets spelare.

- Det är den första tävlingsmatchen för säsongen för de flesta av våra spelare. Det tar ett par matcher för att få in rytmen och intensiteten, som ni kunde se var det rätt svårt för oss idag. Men Sverige spelade väldigt bra, de hade bra ben. Med det menar jag att de sprang mycket och pressade väldigt bra. De skapade en del problem för oss. Speciellt i uppbyggnadsfasen, säger Lloris till C More och fortsätter:

- Men vi stod upp starkt. Vi var kliniska, eftersom vi gjorde mål på den enda chansen som vi fick. Det var inte en jättebra insats från Frankrike, men vi fick i alla fall med oss det viktigaste - tre poäng.

Trots att Lloris inte var nöjd med den franska insatsen påpekar han att man ibland får vara nöjd med det man får. Även om det är minimum.

- Jag tycker att vi kunde ha hanterat den andra halvleken bättre. Sverige hade några chanser och hade kunnat komma tillbaka in i matchen. Men vi är nöjda. Vi har respekt för Sverige, för det är ingen enkel plats att komma och spela på. Ibland måste man vara nöjd med minimum och idag är en sådan dag.