TV: Mardrömsdebut för Hamrén - största förlusten för Island på 17 år

Sveriges tidigare förbundskapten Erik Hamrén ledde under lördagskvällen Island för första gången. Laget, som återfinns i A-divisionen i Nations League, ställdes mot Schweiz på bortaplan. Det skulle bli en nattsvart debut för Hamrén. Hemmalaget vann med hela 6-0 i St Gallen.

Och det började tidigt att gå emot Island. I den 13:e minuten tog hemmalaget ledningen när Steven Zuber fick bollen i straffområdet, vände upp snabbt och dundrade in bollen via ribban. Tio minuter senare kom även 2-0 när Denis Zakaria petade in en retur framför mål.

I inledningen på den andra halvleken ökade Schweiz på sin ledning. Xherdan Shaqiri slog en fin frispark som skarvades in i eget mål av Birkir Bjarnason. Shaqiri noterades som målskytt.

Det skulle bli än värre för Island. I den 67:e minuten klackade Fabian Schär fram Haris Seferovic som säkert placerade in 4-0. Bara minuter senare small det igen när Albian Ajeti petade in 5-0 från nära håll.

Och det var inte slut där. I den 82:a minuten kunde Admir Mehmedi skicka in 6-0 från nära håll.

Island föll med 6-0. Det är landets största förlust sedan man i oktober 2001 föll mot Danmark med samma siffror. En riktigt tung debut för Erik Hamrén.

Nu väntar VM-bronsmedaljören Belgien i Reykjavik på tisdag för Island.

Lagens startelvor:

Schweiz: Sommer - Mbabu, Schär, Akanji, Rodriguez - Zakaria, Xhaka - Embolo, Shaqiri, Zuber - Seferovic.

Island: Halldorsson - Saevarsson, R. Sigurdsson, Ingason, Skulason - Gislason, G. Sigurdsson, Palsson, Bjarnason - Bödvarsson, Sigurdarsson.