TV: Mittbacken hjälte för Kroatien - sänkte Spanien på tilläggstid

Senast Kroatien och Spanien möttes i Nations League vann spanjorerna med 6-0. Under torsdagen jagade kroaterna revansch på hemmaplan, och man fick en bra chans direkt.

Efter fem minuters spel fick Ivan Perisic en boll i djupled. Inter-spelaren vek in från sin vänsterkant och sköt mot den främre stolpen. Bollen träffade stolpen till höger om David De Gea innan spanska försvarare kunde rensa bort bollen.

Spanien, som hade chansen att säkra avancemang i gruppen, försökte trycka på. Men laget hade svårt att skapa de riktigt heta chanserna.

Hemmalaget var desto hetare, framförallt Ante Rebic. Den offensive mittfältaren rann igenom gång på gång, men hade inte den rätta skärpan i den sista tredjedelen.

I halvtid var ställningen 0-0.

Andra halvlek startade i ett högt tempo och efter knappa tio minuters spel tog Kroatien ledningen. Andrej Kramaric snappade upp en boll efter slarv från det spanska försvaret. Fri med De Gea gjorde anfallaren inget misstag när han placerade in ledningsmålet.

Spanien skulle dock kvittera snabbt. Bara ett par minuter senare snickrade sig laget fram och Isco spelade in bollen snett inåt bakåt till Dani Ceballos. Real-spelaren gjorde inget misstag när han tryckte in 1-1-kvitteringen i öppet mål.

Med 25 minuter kvar återtog Kroatien ledningen. Luka Modric dribblade av en spansk försvarare innan han skickade in ett inlägg mot bortre stolpen. Där dök mittbacken Tim Jedvaj in och stötte in 2-1 med pannan.

Andra halvlek hade allt som första halvlek inte hade. Båda lagen öste på framåt och med tio minuter kvar kom nästa mål.

Efter ett inlägg träffade bollen SIme Vrsaljkos hand och domaren pekade på straffpunkten. Sergio Ramos tog hand om bollen och placerade distinkt dit 2-2-målet.

I anfallet efter hade Spanien ytterligare en boll i nät, men målet blåstes av för offside.

I stället var det Kroatien som skulle avgöra matchen. På tilläggstid fick Jedvaj bollen på bortre stolpen och stötte in 3-2. Mittbackens andra mål för kvällen blev också kvällens sista och Kroatien kunde avgå med segern.

Lagens startelvor:

Kroatien: Kalinic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj - Rebic, Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic - Kramaric

Spanien: De Gea - Sergi Roberto, Ramos, Martinez, Alba - Saul, Busquets, Ceballos - Rodrigo, Aspas, Isco