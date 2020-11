TV: Portugal med sen seger - efter kroatiska "tvålen"-tabben

Kroatien och Portugal möttes under tisdagen i en match av stor betydelse för det svenska landslaget. Varför? Sverige var inför matchen sist i gruppen i A-divisionen, och behövde därmed ta sig förbi Kroatien, på tredjeplats, för att få stanna kvar i den högsta divisionen i turneringen.

När domaren blåste igång matchen var det Portugal som öppnade starkast på Stadio Pojud i den kroatiska staden Split. Den regerande Nartions League-mästaren dominerade bollinnehavet, skapade mest chanser och pressade Kroatien intensivt när man inte hade bollen. Både mittbacken Ruben Semedo och yttern Diogo Jota var båda nära, men de hade inte marginalerna med sig.

Istället var det hemmalaget Kroatien som tog ledningen. Ett inspel från högerkanten hittade Matteo Kovacic i straffområdet, som sköt på ett. Rui Patricio räddade dock Kovacic första försök, men lämnade en retur som Kovacic rullade in till 1-0 Kroatien.

Bara minuter senare var Kroatien nära att utöka till 2-0. Ivan Perisics inlägg från vänsterkanten hittade högerbacken Josip Juranovic fri vid den bortre stolpen, men Juranovic kunde inte vinkla nicken tillräckligt, så bollen smet precis utanför stolpen.

ANNONS

Men knappt tio minuter in i den andra halvleken tog matchen en annan riktning. Först fick kroaten Marko Rog sitt andra gula efter en tackling på Cristiano Ronaldo, sedan förvaltade Portugal frisparken. Ronaldo måttade ett tungt skott från distans och den kroatiska målvakten Dominik Livakovic kunde inte annat än att lämna retur. Portugals ena mittback Ruben Semedo plockade upp bollen och passade in mot straffpunkten - där mittbackskollegan Ruben Dias dök upp och stötte in kvitteringsmålet till 1-1.

Strax därefter tog Portugal även ledningen. Diogo Jota dök upp i djupled bakom den kroatiska backlinjen och passade snet inåt bakåt i straffområdet. Där dök stjärnskottet Joao Felix upp och sköt in 2-1 till Portugal.

Kroatien gav snabbt svar på tal. Nikola Vlasic hittade Kovacic utanför det portugisiska straffområdet, som på en touch sköt in sitt andra mål i matchen till 2-2.

Men Portugal drog det längsta stråt och hann göra 3-2 innan domaren blåst av matchen. På tilläggstid råkade Kroatien-måvakten Livakovic ut för den klassiska "tvålen" under en hörna och tappade bollen framför fötterna på Ruben Dias - som enkelt rullade in 3-2.

ANNONS

3-2 blev sedan slutresultatet. Men i och med att Sverige förlorade mot Frankrike med 4-2 i Paris, stannar Kroatien kvar i Nations Leagues A-divison medan Sverige flyttas ner till B-divisionen. För Portugals del, slutar man som tvåa i Grupp 3 på 13 poäng, två poäng bakom Frankrike som vinner gruppen.

Startelvor:

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Skoric, Bradaric - Modric, Rog, Kovacic - Vlasic, Pasalic, Perisic.

Portugal: Rui Patricio - N.Semedo, Dias, R.Semedo, Mario Rui - Danilo, Moutinho, Fernandes - Félix, Ronaldo, Jota.