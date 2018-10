Grupp 1: Ukraina - Tjeckien 1-0 (1-0)

Ett stjärnspäckat Ukraina med spelare som bland annat West Ham stjärnan Andriy Yarmolenko i spetsen ställdes mot Jaroslav Šilhavýs Tjeckien. Strax innan halvtidsvilan gjorde hemmalaget matchens första mål efter ett långskott signerat Ruslan Malinovskyi. Ett resultat som höll sig matchen ut vilket innebär att Ukraina har säkrat uppflyttning till division B och en extra playoffchans till EM 2020.

Grupp 4: Irland - Wales 0-1 (0-0)

Irland och Wales drabbades samman under tisdagskvällen i en chansfattig tillställning där hemmalagets Cyrus Christie hade den första halvlekens vassaste chans tidigt i matchen men Wayne Hennessey i det walesiska målet räddade. Bortalaget hade mest boll under de första 45 men hade svårt att skapa några vassare chanser. I den andra halvleken fick man däremot utdelning när Harry Wilson vackert sköt in en frispark någon meter utanför straffområdet och fastställde slutresultatet 0-1. I och med kvällens vinst tog Wales sin första seger i Dublin på 16 år.