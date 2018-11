TV: Så gick det i division B: Slovakien tog viktig seger medan Danmark säkrade avancemang

Grupp 1: Slovakien - Ukraina 4-1 (2-0)

Under fredagskvällen ställdes redan uppflyttningsklara Ukraina mot Slovakien på Štadión Antona Malatinského i den slovakiska staden Trnava. Hemmalaget tog något överraskande ledning när Albert Rusnák avlossade ett skott utanför straffområdet som via en ukrainsk försvarsspelare sökte sig in bakom bortakeepern. 20 minuter senare kom utökningen efter att den ukrainske målvakten stått för en jättetavla på Juraj Kuckas skott utanför straffområdet. Bara några minuter in i den andra halvleken kom reduceringen då Konoplyanka, till vardags i Schalke 04, vackert skjutit in 2-1 målet på volley. Den ukrainska glädjen skulle dock inte vara särskilt länge då Adam Zreľák några minuter senare klackat in 3-1. Kvällens resultat, där slutsiffrorna tillslut skrevs till 4-1, innebär att Slovakien fortfarande har chans att undvika nedflyttning.

Grupp 4: Wales - Danmark 1-2 (0-1)

Gareth Bales Wales och Christian Eriksens Danmark drabbades samman på Cardiff Stadium i den walesiska huvudstaden under kvällen. Den först halvleken såg ut att bli mållös men Nicolai Jørgensen ville annat. Efter en kontring av den högre skolan fick Jørgensen bollen och han tvekade inte utan sköt distinkt i bollen bakom hemmalagets Wayne Hennessey. Med två minuter kvar av ordinarie tid utökade Åge Hareides mannar sin ledning till 2-0 efter ett konstnummer signerat Martin Braithwaite. Innan domaren blåste av matchen hann även Gareth Bale reducera men gästerna höll ut vilket innebär att man är klara för uppflyttning samt en andra playoffchans till EM 2020.