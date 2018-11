TV: Så gick det i division C - Finland avancerar trots förlust

Ungern – Finland: 2-0

Knappa halvtimmen spelad gjorde Ungern 1-0 mot Finland på hemmaplan. Målet kom till efter ett riktigt läckert anfall där Zsolt Kalmar bakom egen rygg spelade fram till Hoffenheims Adam Szalai som placerade in bollen i nät. Innan halvleken var över krutade sedan Bolognas Adam Nagy, via ett finländskt ben, in slutresultatet 2-0. Finland vinner dock gruppen, två poäng före just Ungern.

Grekland – Estland: 0-1

Estland, som redan inför den sista omgången hade blivit degraderat till division D, bortaslog Grekland på söndagskvällen med uddamålet 1-0. Målet var ett självmål av Lambropoulos, som som tillkom efter ett inspel från kanten. Trots segern, Estlands enda i Nations League, slutar man alltså sist i gruppen.