TV: Spaniens överkörning - 6-0 mot Kroatien

Spanien har inlett Nations League starkt. I den första matchen mot England vände spanjorerna 1-0 till 2-1. När Kroatien stod för motståndet blev det en betydligt enklare resa.

Under de första tio minuterna såg Spanien skakigt ut, bland annat sjabblade Nacho så att Rakitic fick ett fint läge. Kroatien hade en del boll under den delen av matchen och några farliga lägen. Men senare kom Spanien att dominera.

Efter att Saul nickat in 1-0 från nära håll i den 24:e minuten var det som att någonting lossnade. Ett par minuter efter Spaniens ledningsmål stänkte Marco Asensio dit 2-0. Asensio fick mersmak. Några minuter efter att han gjort 2-0 så stod han även för 3-0. Real Madrid-spelaren bröt in från högerkanten och knorrade bollen i ribban. Bollen studsade rakt i Kalinics rygg och in i mål.

I halvlek stod det 3-0. Men det skulle komma mer. Bara ett par minuter in i den andra halvleken blev Rodrigo frispelad och han gjorde inget misstag. Senare kom Sergio Ramos att nicka in 5-0.

Därefter fortsatte Spanien att ösa på. Marco Asensio fick bollen utanför straffområdet och spelade till Isco. Real Madrid-mittfältaren tackade för passning och pangade dit slutresultatet 6-0 i den 70:e minuten. Spanien hade sedan ett stort ett bollinnehav och spelade av matchen mot ett stukat Kroatien.

Spaniens nye förbundskapten Luis Enrique har fått en flygande start i Nations League. Efter två matcher har Spanien lika många segrar.

- Det som gladde mest i matchen var att se spelarnas attityd. Resultatet är spektakulärt, men du kommer inte komma någonstans om du inte har den rätta attityden, säger Enrique efter matchen enligt bold.dk.

- Konkurrensen i laget är tuff och spelarna gör det inte lätt för mig att välja vilka som ska spela, men jag tar utmaningen med glädje.

Startelvor:

Spanien: De Gea - Carvajal, Nacho, Ramos, Gaya - Niguez, Busquets, Ceballos - Asensio, Moreno, Isco.

Kroatien: Kalinic - Vrsaljko, Vida, Mitrovic, Pivaric - Brozovic, Rakitic - Kovacic, Modric, Perisic - Santini.

I spelaren ovan visas höjdpunkter från matchen.