TV: Stark första halvlek avgjorde för England - Sterling tvåmålsskytt mot Spanien

Under måndagen tog Spanien emot England i Uefa Nations League. Inför matchen ledde Spanien gruppen i överlägsen stil och avståndet ner till engelsmännen var fem poäng inför matchen. Men spanjorerna fick en tung start på matchen.

Efter dryga kvartens spel tog England ledningen genom Raheem Sterling. Manchester City-spelaren fick bollen i djupled av Marcus Rashford och vräkte distinkt upp bollen i det bortre krysset.

- Vilket mål av England, kommenterade C Mores Jesper Hussfelt.

- Det är så vackert hela vägen, fyllde Anders Andersson i.

Sterlings mål var bara starten på en makalös halvlek av England. Marcus Rashford utökade till 2-0 efter en fin framspelning av Harry Kane och innan domaren blåste av för halvtid hade England utökat ännu en gång.

Kane fick bollen i djupled av Ross Barkley och spelade osjälviskt fram Sterling, som satte dit sitt andra mål för kvällen, fram till 3-0.

- Det är lekstuga. Spanien tappar boll i livsfarliga lägen och de blir straffade direkt, sa Andersson och fortsatte:

- Herregud vilken match de gör här nere i Sevilla.

I början av andra halvlek försökte Spanien trycka på för en reducering och Real Madrid-spelaren Marco Asensio var nära. Han fick bollen i straffområdet men avslutet smet utanför Jordan Pickfords stolpe och fortsatt 3-0-ledning för England.

Tio minuter in i halvleken byttes anfallaren Alcacer in för Spanien. Senast svarade han för två mål när spanjorerna besegrade Wales och nu satte han avtryck direkt. Efter timmens spel fick Spanien en hörna som Alcacer nådde högst på och knoppade in reduceringen fram till 1-3.

Strax därpå ville Spanien ha straff. Pickford försökte dribbla av Rodrigo men anfallaren tog bollen och skulle placera in bollen i öppet mål, men den engelske målvakten ryckte tag i anfallaren som föll. Domaren valde dock att inte peka på straffpunkten.

Den uteblivna straffen stannade upp Spaniens forcering en aning och laget hade svårt att skapa fler heta lägen mot engelsmännen. Med tio minuter kvar testade Alcacer avslut på nytt, men Pickford kunde enkelt ta hand om avslutet från distans.

På tilläggstid nickade Sergio Ramos in 2-3-reduceringen för Spanien men direkt efter blåste domaren av matchen.

Harry Kane:

- Fantastisk prestation. Första halvlek var magisk, verkligen. Det var nog inte många som förväntade sig det. Vi pressade högt, skapade chanser och var kliniska, sa Kane efter matchen.

Spanien leder fortsatt gruppen. Avståndet ner till England är dock bara två poäng när bägge lagen har en match kvar att spela.

Under måndagen åkte dessutom Island ur division A. Detta efter att Schweiz vunnit med 2-1 mot Erik Hamréns landslag.

Startelvor:

Spanien: De Gea - Jonny, Nacho, Ramos, Alonso - Saul, Busquets, Thiago - Aspas, Rodrigo, Asensio

England: Pickford - Trippier, Maguire, Gomezm Chilwell - Barkley, Dier, Winks - Sterling – Rashford, Kane