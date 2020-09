TV: Tung start för Sverige i Nations League - Mbappé avgjorde för Frankrike

Sverige föll mot Frankrike i Nations League. Kylian Mbappé avgjorde matchen på Friends Arena. - Jag skulle nästan säga att vi borde ha vunnit matchen, säger förbundskaptenen Janne Andersson till C More.

Sverige tog på lördagen emot Frankrike i premiären i Nations League. Två spelare i den svenska truppen, anfallarna Alexander Isak och Sebastian Andersson, fick dock stå över på grund av fysiska problem och fick i stället, från sidan, se mötet på Friends Arena i Solna.

Blågult spelade till en början kontrollerat och släppte inte till särskilt mycket bakåt. I stället var först Mikael Lustig nära att ge Sverige ledningen med ett hårt avslut, från långt avstånd, tätt utanför mål, medan Marcus Berg sedan satte sig själv i ett friläge, men sköt rakt på Frankrikes målvakt Hugo Lloris.

I och med att Sverige inte utnyttjade sina chanser tog Frankrike, strax före halvtid, ledningen i matchen. Kylian Mbappé tog sig, med lite flyt, in mot mål och sköt distinkt in bollen i nätmaskorna till 1-0-ledning i halvtid.

- Det är klart att det var tungt för oss. Bollen studsade fram och tillbaka och det var en fantastisk fotbollsspelare som gjorde målet, men just i den aktionen kändes det som att turen var på hans sida. Sådan är dock fotbollen, säger Sebastian Larsson till C More.

Andra halvan av matchen förblev därefter relativt chanslös. Dejan Kulusevski kom, i 70:e minuten, in för svensk del, men lyckades inte skapa särskilt mycket, samtidigt som John Guidetti, som också hoppade in i andra halvlek, sköt en bit över mål i slutet av matchen. Även Emil Forsberg hotade, men mycket mer än så blev det dock inte för svensk del och i stället slutade matchen med en 1-0-förlust för Blågult på Friends Arena. Frankrike hade samtidigt chans att utöka på övertid till 2-0 på straff, men Antoine Griezmann sköt över.

- Jag tycker att vi gjorde en bra match utifrån förutsättningarna. Försvarsmässigt matchen igenom, så tror jag faktiskt inte att de hade någon målchans. Målet de gjorde var ett "flytmål", då bollen studsade med. Det var retligt att de fick det målet. Om man tittar på vårt anfallsspel skapade vi många bra chanser. Jag skulle nästan säga att vi borde ha vunnit matchen, men nu förlorade vi med 1-0. Det är därmed surt och irriterande på det sättet, men spelarna följde vår matchplan på ett jättebra sätt och då är jag nöjd med dem, även om jag inte är nöjd med resultatet, säger förbundskaptenen Janne Andersson till C More.

Sverige ställs härnäst på tisdag mot Portugal hemma på Friends Arena i turneringen, medan Frankrike, samma dag, tar emot Kroatien på hemmaplan i Nations League-gruppen.

- Det blir en tuff och svår match, precis som i dag. Sedan får vi se hur matchen blir. Det är lite revanschkänsla och de här hedersamma förlusterna, som vi trots allt får beteckna det som i dag, är irriterande. Vi får ladda energi och jag tror även att spelarna känner besvikelse över att vi inte fick med oss åtminstone en poäng. För det tycker jag vi var värda och den får vi förhoppningsvis ta på tisdag i stället, säger Andersson.

Sveriges lag: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Pierre Bengtsson (Ken Sema, 89) - Sebastian Larsson (Dejan Kulusevski, 70), Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Marcus Berg, Robin Quaison (John Guidetti, 77).

Frankrikes lag: Hugo Lloris - Presnel Kimpembe, Raphael Varane, Dayot Upamecano - Ngolo Kanté, Adrien Rabiot - Léo Dubois (Ferland Mendy, 88), Antoine Griezmann, Lucas Digne - Kylian Mbappé (Anthony Martial, 77), Olivier Giroud (Steven Nzonzi, 92).