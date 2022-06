Tysklands fina gest - bär damlandslagets EM-tröjor

På tisdagskvällen tar Tyskland emot England i Nations League på Allianz Arena. Hemmalaget går in i matchen med en poäng och ett kryss mot Italien i bagaget, medan England står på noll poäng efter förlust mot Ungern senast.

I sommar spelar damerna fotbolls-EM i England, något det tyska landslaget vill uppmärksamma under kvällens match.

"Die Mannschaft" kommer nämligen spela i damernas EM-tröja, skriver laget på sin Instagram. En gest som damlandslaget var först med, då de gjorde samma sak för herrlandslaget inför EM-slutspelet 2020 (som spelades 2021).

"Fyra stjärnor. Två stjärnor. En passion", skriver herrlandslaget på Twitter och fortsätter: "Vi stöttar Tyskland i EM 2022 i England. Gör du också?".

Även Belgiens landslag, som möter Polen på onsdag, kommer bära damernas landslagströjor.

Our Devils will play against Poland in the @BelRedFlames shirt. 😍 #DEVILTIME pic.twitter.com/tKaOCnAJUq