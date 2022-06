Utbuat av barn under manifestationen - sedan skrällföll England mot Ungern

Med anledning av att det tidigare förekommit rasism från läktarhåll har Ungern straffats av Uefa, som beslutat att nation tvingas spela inför tomma läktare under lördagen. Trots beslutet från fotbollsorganet var ungefär 30 000 åskådare, varav de flesta var barn, på plats när England gästade Puskás Aréna i den ungerska huvudstaden för Nations League-spel.

Inför avspark mellan de båda länderna knäföll de engelska landslagsspelarna i en protestaktion mot rasism, vilket somliga på plats på stadion i Budapest svarade på genom att bua.

Vad gäller den första halvlek som strax därefter kom att utspela sig, skapade hemmaspelande Ungern de första 45 minuternas kanske bästa chans. Efter en missbedömning av den engelske målvakten Jordan Pickford kunde ungraren Dominik Szoboszlai rulla bollen under målmannen. Avslutet betydde däremot inte 1-0, då backen Conor Coady kunde rensa undan innan bollen nådde över mållinjen.

Därmed slutade den första akten mållöst, 0-0.

I den 64:e minuten skulle däremot Ungerns första mål för dagen anlända. Det var efter att Reece James rivit ner en ungrare som domaren dömde straffspark, som nämnde Szoboszlai tog vara på genom att stensäkert placera in ledningsmålet bakom Pickford i Englands mål.

- Det är en toppenstraff, coolt och lugnt in i hörnet. Målet har anlänt. Pressen byggdes upp under tid och England fick inte tag i bollen, säger den tidigare engelske landslagsspelaren Matt Upson i brittiska BBC.

Lite mer än tio minuter senare, i den 77:e minuten, var kvitteringen nära att bli ett faktum. Conor Coady kom högt upp på en hörna och satte pannan mot bollen, men nickade inte i mål, utan strax utanför ena stolpen.

Trots att även anfallaren Harry Kane avlossade ett avslut från nära håll lyckades inte engelsmännen få hål på Peter Gulacsi i Ungerns mål. Alltså slutade mötet i Budapest med ungersk uddamålsseger.

"Straffen var mycket tveksamt och det är mer än lite bisarrt att det finns så många människor på denna stadion under omständigheterna, men det var ganska dåligt från England. Osammanhängande, saknar intensitet och mil från där de förväntar sig att vara", skriver ESPN:s James Olley på Twitter.

Till saken hör för övrigt att nederlaget för England är nationens första på 23 matcher. Samtidigt är det den första förlusten mot Ungern sedan 31 maj 1962.

Hungary have beaten England for the first time since the 31st of May 1962, ending a 15 game, 21,919 day streak without a win. pic.twitter.com/7sc096ivt3