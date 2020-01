Bennison med på Uefa-lista över spännande löften

FC Rosengårds Hanna Bennison, 17, fick sitt stora genombrott den gångna säsongen och blev bland annat utsedd till ”Årets genombrott” i damallsvenskan på Fotbollsgalan samt att hon dessutom togs ut i det svenska A-landslaget. Hennes framgångar på hemmaplan verkar heller inte ha gått Uefa förbi. När organisationen listade tio talanger att hålla koll på 2020 var Bennison en av dem.

”Mittfältaren slog sig in i Rosengårds förstalag efter att ha gjort ett par framträdanden 2018. I november vann hon guld i damallsvenskan och gjorde sin seniordebut för Sverige mot USA inför 20 903 åskådare när hon kom in strax efter paus vid 3-0-underläge mot världsmästaren. Hon hjälpte till att reducera till 3-2 genom att visa sin kapacitet med en chipppassning vid hennes lags första mål”, skriver Uefa om Bennison.

Bennison är inte den enda Rosengård-spelaren som är med Uefas lista, även Sofie Svava, 19, anser Uefa är värd att hålla ett extra öga på.

