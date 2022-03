Ceferin rasar mot 'nya' Super League: "Lever i ett parallellt universum"

Försöket att lansera Super League i april 2021 blev ingen succé. Vid lanseringen var det tolv av Europas storklubbar som var med på idén, men efter bara ett par dagar hade alla förutom tre hoppat av.

De tre som återstod, Real Madrid, Barcelona och Juventus, ska dock inte ha gett upp på projektet, utan planerar en ny lansering, enligt The Telegraph. Juventus president Andrea Agnelli väntas senare under torsdagen presentera en ny version, med ett par förändringar från i fjol, på Financial Times Business of Football Summit i London.

På konferensen har Uefas president Aleksander Ceferin talat och tog då upp Super League, vilket han likt förra året fördömer.

ANNONS

- Jag måste säga att de som pratar om Super League pratar inte om fotboll. Jag är less på detta icke-fotboll-projektet. Först lanserade de sin nonsens-idé mitt under en pandemi. Nu läser vi artiklar om att de planerar att lansera en ny idé nu mitt i ett krig. Måste jag säga mer om dessa personer? De lever uppenbarligen i ett parallellt universum, säger Ceferin.

- Det är nonsens och alla vet om det. En av dem ringde mig och bad om ursäkt efter allt, men sedan gör de det igen. För dem är supportrarna kunder. För oss är supportrarna supportrar.

Han sänder även en varning till de tre storklubbarna som vill återuppliva ligan.

- De kan spela i sin egen turnering, ingen förbjuder dem. Men om de spelar i sin egen turnering, så kan de inte spela i vår turnering, säger han.

Enligt spanska Vozpópuli är det inte bara de tre klubbarna som inte dragit sig ur projektet som är med på den nya lanseringen. De uppger att tio klubbar deltar. Utöver de tre redan nämnda rör det sig om Atletico Madrid, Milan, Inter, Manchester United, Manchester City, Chelsea och Liverpool. Det är därmed samma klubbar som i fjol, bortsett från att Arsenal och Tottenham nu inte uppges vara med.