Danska förbundet: Dam-EM skjuts upp till sommaren 2022

Coronavirusets utbrott i världen har resulterat i att massvis av turneringar och landskamper har blivit pausade och har blivit uppskjutna. EM, på herrsidan, var tänkt att spelas i sommar, men är i stället flyttat till sommaren 2021.

Nu meddelar det danska fotbollsförbundet att Uefa även har tagit beslut om att flytta EM för damer, som var tänkt att spelas sommaren 2021 i England, till sommaren 2022.

Danska förbundet skriver, på sin hemsida, att Uefa under ett möte på onsdagen meddelade flytten, då 55 generalsekreterare från olika förbund hade samlats för mötet.

"Vid mötet tillkännagavs också att både EM för damer och U21 kommer att skjutas upp från sommaren 2021 till nästa sommar eftersom både OS och EM för herrar kommer att hållas sommaren 2021", skriver förbundet på sin hemsida.

Uefa har ännu inte bekräftat, via organisationens egna kanaler, att det blir en mästerskapsflytt till 2022, men gick tidigare under onsdagen ut med att samtliga landskamper i juni skjuts upp, däribland svenska damlandslagets EM-kvalmatcher mot Slovakien borta den 4 juni och mot Island borta den 9 juni.

UEFA meddeler, at alle landskampe i juni er aflyst/udskudt på grund af corona-krisen. Derudover udskydes både kvindernes EM og U21-EM fra sommeren 2021 til sommeren 2022, mens to ungdoms-EM aflyses.

Læs mere her: https://t.co/43f8EZmSsp#ForDanmark pic.twitter.com/bu8F1d5LgW