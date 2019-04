DFB-bas avgick efter korruptionsmisstankar - Nilsson: "Fifa och Uefa kommer hantera det separat"

Reinhard Grindel uppges ha sysslat med korruption och lämnade i går sin post som president i Tysklands fotbollsförbund. Nu berättar Karl-Erik Nilsson att Uefa kommer att samla in information om avhoppet, då Grindel är en del av Uefas exekutivkommitté och Fifa Council. - Vi behöver mer information och direktinformation, säger SvFF:s ordförande till Fotbollskanalen.

Det tyska fotbollsförbundets president Reinhard Grindel valde i går att avgå från sin post. Grindel erkände, i ett pressutskick på förbundets hemsida, att han tog emot en lyxklocka som en gåva av ukrainaren och oligarken Grigorij Surkis, som tidigare var medlem i Uefas exekutivkommitté, vilket han tidigare inte informerade förbundet om. Däremot hävdade Grindel att det inte fanns några ekonomiska intressen i det och att han endast såg klockan som en gåva.

Der Spiegel uppgav dessutom, före avhoppet, att Grindel misstänks för att inte ha deklarerat alla sina inkomster han ska ha fått från ett dotterbolag till DFB (det tyska förbundet) under 2016 och 2017, vilket ska röra sig om 78 000 euro, drygt 800 000 kronor.

Men trots avhoppet i DBF, så verkar han ha för avsikt att stanna i Uefas exekutivkommitté och Fifa Council, det styrande rådet, där han sitter med i båda organisationerna. Grindel meddelade, via pressutskicket, att han ska informera Fifa och Uefa om situationen, samtidigt som det tyska fotbollsförbundet meddelade att Grindel förväntas sitta kvar i både exekutivkommittéen och i Fifa Council.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, som också sitter med i Uefas exekutivkommittée, reagerar så här på uppgifterna om Grindel och avhoppet:

- Jag har bara läst det som kommit ut i media och det gäller att ta reda på fakta och vad som är huvudorsaken till att han avgår. Sedan kommer Fifa och Uefa att hantera det separat, då avgången och den här problematiken har bara dykt upp senaste dagarna, säger Nilsson till Fotbollskanalen.

- Tysk fotboll har haft bekymmet på herr- och damsidan med ett misslyckat VM, ett misslyckat Nations League och dessutom ett antal affärer, bland annat kopplat till Özil och andra frågor på herr- och damsidan. De har haft en lång tid med bekymmer internt och nu rann väl bägaren över, fortsätter han.

Nilsson kan inte uttala sig om huruvida Grindels framtid är osäker i Fifa och Uefa, men menar att organisationerna kommer att samla in information om fallet.

- Jag känner inte till det (om han kan tänkas lämna Fifa och Uefa). Jag har bara fått information från medier under gårdagen och under morgonen. Jag var själv på Uefa i går, men det var inte känt då. Det dök upp under eftermiddagen och vi hade ingen information då, säger han.

- Fifa och Uefa har inte hunnit hantera de här frågorna, så de får väl göra det när information finns om orsaken till avgången. Vi behöver mer information och direktinformation som kommer till Fifa och Uefa, där jag ju själv är med i Uefa, fortsätter han.

Har du själv varit med om att du eller någon annan blivit erbjuden en klocka som Grindel blev i det här fallet?

- Nej, jag tror inte att det är vanligt. Jag har inte sett röken av något sådant. Det är ovanligt.

Hur ser du på att den här "smällen" kommer i ett så stort fotbollsförbund som i Tyskland?

- Det som är märkligt är att även Grindels företrädare (Wolfgang Niersbach) också fick gå i förtid. Tyskland har någonstans haft en problematik med att även tidigare förbundsordföranden har avgått, så för tyskt perspektiv är det tyvärr inte så överraskande. Det är naturligtvis inte bra och det innebär att man måste vara väldigt omsorgsfull inför framtiden, men naturligtvis är det många osaker. Det är världens största förbund och många olika viljor. När sportsliga resultat går emot och i situationer med övriga frågor som med Özil, skapar det mycket irritation. Då kan det bli så här. Det har funnits brister i ett antal frågor och med sportsliga misslyckanden, så då kan även den största bägaren svämma över.

Tror du att det finns en djupare problematik i Tysklands fotbollsförbund?

- Jag vet inte det och kan inte spekulera i det heller. Jag kan bara konstatera att två stycken lämnar i förtid och det är inte vanligt i något förbund. Sedan får man analysera vad det är som ligger bakom det.

Grindels företrädare Wolfgang Niersbach, som var president i förbundet mellan 2012 och 2015, lämnade också sitt uppdrag i förtid. Detta sedan det kom rapporter om bestickning när Tyskland blev tilldelat värdskapet för VM 2006.

Niersbach, som ingick i organisationskommittén för mästerskapet, kunde inte förklara varför VM-organisationen skänkt motsvarande 62 miljoner kronor till Fifa och enligt Der Spiegel ska pengarna ha använts till att köpa fyra asiatiska delegaters röster.