Här är allsvenska Europa-lagens ALLA Uefa-notor - miljonböter för Dif och MFF

Malmö FF, IF Elfsborg och Djurgårdens IF kvalade i fjol in till Europas Leagues respektive Europa Conference Leagues ligafas, medan BK Häcken åkte ut i ECL-kvalspelet.

För MFF, Elfsborg och Djurgården har Europa-spelet inneburit mångmiljonregn i Uefa-intäkter, men samtidigt har det också resulterat i bötesbelopp.

Under Europa-spelet har Djurgården hittills åkt på böter på runt 2,3 miljoner kronor, medan MFF fick böter på drygt 2,8 miljoner kronor. Vidare hamnade Elfsborgs nota på lite mer än 800 000 kronor och för Häckens del landade det i sin tur på drygt 56 000 kronor.

Djurgården, som på torsdag ställs mot Pafos borta i första ECL-åttondelsfinalmötet, har straffats för sju olika matcher, och har dessutom fått förbud gällande att sälja biljetter till klacksektionen på ena kortsidan på 3Arena i en Uefa-match. Matchen som berörs är returmötet med Pafos torsdagen den 13 mars.

"Blårändernas" säkerhetschef Mats Jonsson ger sin syn på Djurgårdens bötesbelopp så här långt, och menar att det är tråkiga pengar.

- Generellt sett är alla böter onödiga pengar för oss. Det påverkar oss, då det blir ett flöde ut. Samtidigt är Uefas system konstruerat så, att det är ett strikt ansvar, vilket vi hade tidigare i svensk fotboll, men sedan frångick. Det delas inte ut böter på samma sätt i Sverige, utan det investeras i trygghetsarbete. Uefa har det här systemet och det är något vi förhåller oss till, men över två miljoner kronor går inte obemärkt förbi. Det är onödiga pengar, säger han till Fotbollskanalen.

Hur jobbar ni för att undvika böter framgent?

- Det handlar om att fokusera på incidenterna, snarare än bötesstraffen. Bara för att vi inte har böter i svensk fotboll låtsats vi inte som att det regnar. Vi vidtar åtgärder hela tiden. Det är ett annat bestraffningssystem i Uefa, men det finns incitament i båda systemen. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med frågeställningar som vi har. Böterna i sig gör inte att vi gör mer eller annat än det vi redan gör i Sverige. Båda systemen ska leda fram till att arbeta med frågeställningarna och utmaningarna som vi har, säger Jonsson.

Jonsson påtalar att det blir utmaningar för Djurgården inför returen mot Pafos, då ståplatspubliken på ena kortsidan, som är stängd, flyttas till andra sektioner på 3Arena.

- Vi vill få in så många som möjligt, och då är det inte eftersträvansvärt med stängda läktare. Det blir utmaningar med att flytta publik och vi får hitta nya lösningar för läktare som inte är anpassade för den typen av publik som inte brukar stå eller sitta där. Vi vill att alla läktardelar ska vara tillgängliga för alla som vill se Djurgården spela fotboll. Nu har Uefa fattat det beslutet och det var väntat, så vi får förhålla oss till det och försöka få in så många människor som möjligt, så det blir en publikfest.

Jonsson förordar i grunden dagens svenska system, där det inte delas ut stora böter vid läktarincidenter, men tycker att det bara är att förhålla sig till Uefas bötessystem.

- Rent personligen förespråkar jag systemet i Sverige med oaktsamhetsansvar, då klubbarna inte dräneras på pengar, utan kan agera framåtlutat för att finna lösningar. Det handlar om att utveckla arbetet, metoderna och bli bättre på det vi håller på med. Det kräver att vi har resurser att röra oss med, snarare än att vi betalar ut pengar till någon annan. Nu finns systemet där och alternativet är att inte spela i Uefa för att inte riskera böter, men det är också ett dåligt alternativ, säger han.

För MFF:s del fick klubben straff för åtta olika matcher i Europa-spelet, och summan landade alltså på runt 2,8 miljoner kronor.

- Det är klart att vi inte vill betala böter. Vi vill att de pengarna vi får från Europatävlingar också ska vara pengarna vi har för att utveckla vår verksamhet, säger vd:n Niclas Carlnén till Fotbollskanalen.

Hur står sig böterna mot tidigare års belopp?

- De är större än senaste året. Det är mer pengar, absolut.

Vad kan ni göra för att det inte ska bli ett liknande belopp i nästa Europatävling?

- Dels så brukar vi kommunicera hur stort beloppet är, så att de som är delaktiga i att bryta regelverket som finns vet om hur mycket pengar som det faktiskt handlar om, och att det på något sätt förhoppningsvis påverkar hur man agerar, säger han och fortsätter:

- Sedan gäller det för oss att se till att skapa förutsättningar. En del av detta är exempelvis "blockering av gångvägar", där vi tycker att regelverket som Uefa har inte stämmer överens med verkligheten. Det vill säga regelverket som vi har nationellt, och då försöker vi ha en dialog med dem, tillsammans med många andra klubbar. Där är vi lite kritiska mot den delen, men de andra delarna känner vi till och förstår bötesbeloppet.

Det känns som att det är flera år som ni fått böter för blockering av gångvägar?

- Ja, jag skulle säga att de flesta klubbarna i Uefa-tävlingarna får det vid något tillfälle. Det är ett väldigt mycket striktare regelverk än vad vi har nationellt, och då betyder det att vi ska ha ett annat beteende på våra besökare under Europamatcherna - vilket inte alltid är så enkelt. Vi jobbar med den och lyckas ibland, men oftast inte tyvärr måste jag säga.

Förutom den kommunikationen, för ni en dialog med de berörda supportrarna i ämnet kring böter?

- Vi har inte gjort det kring de här böterna men vi har öppna dörrar, så det finns dialog vid de tillfällena som det behövs.

MFF fick drygt 140 miljoner kronor från Uefa för sitt Europa-spel. Anledningen till att klubbens summa blev större än exempelvis Djurgårdens och Elfsborgs intäkter är främst att Skånelaget gick till Europa League via Champions Leagues playoff-runda, som är värd nästan 50 miljoner kronor. Elfsborg drog i sin tur in omkring 8,2 miljoner euro, runt 94 miljoner kronor från Uefa på sitt Europaäventyr.

Djurgården har hittills dragit in 90-95 miljoner kronor i Uefa-intäkter på sitt Europa-spel och det blir mer vid avancemang till kvartsfinal i Conference League. En kvartsfinalplats ger 1,3 miljoner euro, motsvarande 14,5 miljoner kronor.

Se samtliga berörda matcher, där klubbarna har fått böter, i faktarutan nedan.