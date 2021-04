Klart: Nilsson omvald i Uefas exekutivkommitté

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, 63, har även en roll som förste vice president i Uefas exekutivkommitté och blev under tisdagen omvald på fyra år, det vill säga fram till 2025.

Nilsson går nu in på sin sista fyraårsperiod i Uefa, då reglerna gör gällande att en person vid tillfället för valet måste ha en aktiv roll som ordförande eller vice ordförande i ett nationsförbund. Vid nästa Uefa-val kommer inte Nilsson att vara SvFF-ordförande, då han måste kliva av sitt uppdrag inför 2023 efter att ha suttit sina maximala tolv år på posten.

Nilsson har suttit med i Uefas exekutivkommitté sedan 2007.

Congratulations to the following individuals, who are elected or re-elected to the #UEFAExCo for a four-year term.



🇵🇱 Zbigniew Boniek

🇷🇺 Alexander Dyukov

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 David Gill

🇮🇹 Gabriele Gravina

🇩🇪 Rainer Koch

🇸🇪 Karl-Erik Nilsson

🇳🇱 Just Spee

🇹🇷 Servet Yardımcı#UEFACongress