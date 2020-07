Läckta mejl kan visa att City-vittne ljög i Cas

I februari stängde Uefa av Manchester City från spel i Uefa:s turneringar, och därmed Champions League, under två säsonger, 2020/21 och 2021/22, efter förbundets utredande organ, CFCB, kommit fram till att man upprepade gånger brutit mot financial fair play genom att mer pengar än som varit tillåtet skjutits in i klubben mellan 2012 och 2016. Det ska inte minst ha handlat om att man dolde kapitalfinansiering som sponsring. City dömdes även till att betala böter på 30 miljoner euro, drygt 300 miljoner kronor.

Manchester City överklagade belsutet till idrottens skiljedomstol, Cas, som tidigare i juli hävde Uefa:s dom, vilket gör att City fortsatt får delta i Champions League. I beslutet skrev Cas att CFCB inte lyckats komma med tillräckliga bevis plus att många av de påstådda regelbrotten låg utanför Uefa:s tidsfrist. City tvingades endast att betala tio miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, i böter för att man inte samarbetat med Uefa i utredningen.

Dokument som Der Spiegel har fått tillgång till säger att Etihad Airways, som sponsrar Manchester City, endast ska ha betalat åtta miljoner pund i sponsring till City, medan resten, runt 60 miljoner pund, ska ha kommit från en tredje part: ägaren Schejk Mansours bolag, men förmedlats till klubben genom Ethiad Airways.

Enligt Der Spiegel hävdade Simon Pearce, som är "icke-exekutiv direktör" i City, i ett förhör i Cas som vittne att det ska ha varit ett missförstånd att det ska ha kommit pengar från en tredje part i samband med sponsorutbetalningar.

Der Spiegel har dock tagit del av läckta mejl mellan Simon Pearce och Etihad Airways dåvarande vd Peter Baumgartner, som utredarna inte haft tillgång till. I mejlen framgår, enligt Der Spiegel, att Pearce hävdat att Etihad Airways skulle betala City 99 miljoner pund, varav åtta miljoner pund själva, därmed antytt att resten kommer från en tredje part.

Pearce ska i Cas ha hävdat att de pengar som betalades ut utöver de åtta miljoner punden från Etihad Airways ska ha kommit från en annan del av företaget.

Varken Pearce eller Baumgartner har velat kommentera situationen för Der Spiegel.

