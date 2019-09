Nordiska förbundens krav till Uefa - mer pengar till mindre klubbar

Från och med 2024 får de europeiska cuperna ett nytt format. Nu har de nordiska förbunden skickat in ett gemensamt krav till Uefa, enligt Idrettspolitikk . De vill bland annat att pengarna ska fördelas mer solidariskt.

Under senaste året har det kommit många rapporter om hur ett nytt Champions League och ett nytt Europa League kan utformas från och med 2024 för perioden fram till 2027. Uppgifter har cirkulerat om att flera storklubbar i ECA (representerar de europeiska klubblagen) vill att toppklubbar ska garanteras en plats i Champions League, samtidigt som de vill att ett upp- och nedflyttningssystem ska införas mellan turneringarna, där den nya turneringen Uefa Europa Conference League, som så sent som under tisdagen fick det namnet och startar 2021, är tredjedivisionen i det systemet.

Nu rapporterar norska Idrettspolitikk att de nordiska fotbollsförbunden har skickat ett brev till Uefa angående vad de tycker är viktigt vid den nya utformningen av de europeiska turneringarna. Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson är en av sex förbundsbasar som undertecknat brevet, som Idrettspolitikk publicerat.

De nordiska förbunden skriver att det tycker att förändringar är nödvändiga och viktiga, men framför allt för att jämna ut en ekonomisk obalans mellan klubbar och ligor i Europa. Förbunden anser inte att de lösningar som har presenterats är tillräckliga och efterlyser en ny diskussionsrunda för att komma fram till lösningar som gynnar alla medlemsländer.

Förbunden trycker på att det är viktigt att värna om de inhemska ligorna och de regerande inhemska mästarnas väg till Champions League. Samtidigt ser förbundet oklarheter kring vad som kommer att hända med solidaritetsersättningarna för cykeln 2021-2024 och att det först måste redas ut innan en ny ekonomisk modell fastslås för perioden 2024-2027.

Förbunden anser också att det är viktigt att mer pengar tillfaller lag som spelar i kvalificeringsomgångarna, men möjligen inte tar sig vidare till gruppspel. Detta för att ta i tu med en ekonomisk obalans mellan klubbar och ligor i Europa.

Ett förslag, som det också rapporterats om, är att Champions League kan få fyra grupper med åtta lag i varje grupp. Det är de nordiska förbunden negativa till, då det skulle innebära fler matcher under en kort period, vilket skulle vara negativt för spelarnas välbefinnande, samtidigt som de inte tycker att det från en kommersiell synvinkel är bra, då gruppspelsfasen är den minst intressanta delen av turneringen för tv-tittare.

De nordiska förbunden är också tydliga med att de inte vill att det ska finnas permanenta platser i Europa League och i Europa Conference League. Turneringarna ska i stället vara mer öppna för andra länder och inte vara begränsade för vissa ligor. Samtidigt menar också förbunden att mer pengar bör tillfalla deltagande lag i kvalificeringsomgångarna till turneringarna, både procentuellt och i storlek, samtidigt som det ska vara lika fördelning mellan pengarna i turneringarna för att minska den ekonomiska klyftan mellan lagen i de båda turneringarna.