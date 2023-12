Ny superliga föreslås - med 64 klubbar

Super League-klubbar utmanade Uefa i EU-domstolen - efter att ligaprojektet kollapsat under 2021. Under torsdagen gav EU-domstolen Super League-klubbarna rätt, och slog fast att "Fifas och Uefas regler som gör andra nya fotbollsprojekt, som Super League, beroende av deras godkännande är olagliga". Därmed öppnade EU-domstolen upp för superligor, då Uefa alltså inte anses ha exklusiv kontroll över den europeiska fotbollen.

Nu föreslår A22, företaget som låg bakom Super League-projektet 2021, en ny "superliga" - med 64 lag i tre olika divisioner (Star League, Gold League och Blue League). Deltagande i "superligan" ska, enligt förslaget, vara baserat på sportsliga resultat, och de två högsta divisionerna ska innehålla 16 lag, medan den lägsta divisionen ska innehålla 32 lag.

Förslaget är vidare att det ska vara grupper om åtta lag, där alla spelar mot varandra hemma och borta, vilket innebär minst 14 matcher för alla lag per år. I slutet av varje säsong ska det sedan vara slutspel med de åtta bästa lagen i varje division, som inleds med kvartsfinaler och avslutas med finaler på neutrala planer. De lägst placerade lagen i de två högsta divisionerna ramlar ner en division, medan 20 av 32 lag i den sämsta ligan byts ut varje år baserat på resultat i inhemska ligor.

Tanken är att matcherna ska spelas mitt i veckan, vilket därmed konkurrerar med Uefas tävlingar Champions League, Europa League och Europa Conference League.

I första upplagan av den föreslagna "superligan" är tanken att ett index, utifrån hur lag presterat, avgör vilka lag som är bland de 64 deltagande lagen.

På damsidan finns det också ett förslag med 32 lag, 16 lag i den högsta divisionen (Star League) och lika många lag i den lägsta divisionen (Gold League).

A22 planerar även att visa alla matcher gratis, något som ska finansieras av sponsorer.

A22:s plan nu är att föra vidare samtal om den nya "superligan".

Breaking: New A22 Super League men’s plan

64 teams. 3 tiers. Star, Gold & Blue leagues

“Participation based on sporting merit with no permanent members. Annual promotion & relegation between leagues. Promotion into 3rd tier Blue League … based upon domestic league performance” https://t.co/VErDqbxcEG pic.twitter.com/UpwWtlVTzW