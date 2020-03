Sveriges Uefa-bas nekar till EM-uppgifterna: "Inte diskuterats"

Uefa har, till följd av coronavirusets spridning i Europa, kallat till ett krismöte på tisdag. Anledningen är att flera ligor i Europa, däribland den spanska och italienska har stoppats tillfälligt, precis som att Champions League- och Europa League-matcher har skjutits upp.

Uefa har bjudit in samtliga 55 nationsförbund och de europeiska ligorna till mötet för att bland annat diskutera europeisk fotbolls kommande framtid under corona-krisen, men även sommarens europamästerskap. Enligt bland annat franska tidningen L'Equipe kan beslut tas om att skjuta upp EM till 2021. Flera spanska medier har också uppgett att Champions League och Europa League kan stoppas helt och hållet tillfälligt.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, som även är förste vicepresident i Uefa, beskriver det kommande Uefa-mötet så här:

"Det handlar om en uppdatering rörande samtliga landslags- och klubblagstävlingar samt också diskussion om statusen i de inhemska tävlingarna som pågår runt om i Europa", skriver han i ett mejl till Fotbollskanalen.

Nilsson meddelar vidare att inga direkta beslut kommer att tas på mötet, även om diskussionerna kommer att kunna ligga till grund för framtida beslut.

"Mötet är inte i form av beslutsforum utan ett informationsforum. Mötet har inte statusen av att vara beslutsmöte, men självklart mycket vägledande för alla inblandade och det kan ju bli så att det också informeras om olika beslut som är tagna. Exempelvis så har ju ett antal Elite-rounds på ungdomssidan som skulle spelas i närtid skjutits upp", skriver han.

Nilsson vill inte kommentera uppgifterna om att Uefas europeiska turneringar - Champions League och Europa League - kan stoppas tillfälligt.

"Det är en mängd spekulationer som pågår runt om i europeisk media. Vi får avvakta till tisdagens möte, då vet vi mer om vilka mått och steg som är relevanta".

Uefa-basen menar samtidigt att inga diskussioner ännu ägt rum om att flytta EM.

"Det har inte diskuterats om att ändra tidtabellen för EM, men alla följer utvecklingen dag för dag och det pågår en tät dialog med såväl WHO som olika nationella myndigheter".

Nilsson menar även att tanken är att svenska herrlandslagets möten med Ryssland och Cypern, som kommer att spelas inför tomma läktare, kommer att äga rum som planerat.

"Med den information vi har just nu är det inte aktuellt att ställa in eller skjuta upp matcherna, men som sagt det är ju en daglig utveckling i frågan som gör att det som är en sanning idag kan vara annorlunda om ett antal dagar. Vi måste helt enkelt ha is i magen, följa utvecklingen och lyssna på vad myndigheterna sätter för gränser. Vi är flexibla och snabba om det visar sig att vi behöver fatta andra beslut än de som gäller idag."