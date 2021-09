Uefa-topp toksågar Fifas VM-planer - öppnar för bojkott: "Dödar fotbollen"

Fifa gav i maj besked om att man ser över möjligheterna för att arrangera VM för herrar och damer vartannat år i stället för vart fjärde år. Arsenals legendariske tränare Arsene Wenger, som är chef för Fifas globala fotbollsutveckling, är drivande bakom planerna, som under senaste tiden stött på motstånd.

Den engelska tidningen The Times skrev under onsdagen att Premier League-klubbar är negativt inställda till idén, samtidigt som European Leagues, intresseorganisationen för de europeiska ligorna, under torsdagen gick ut och motsatte sig förslaget.

Nu rapporterar The Times att Uefas president Aleksander Ceferin har gett sin syn på saken och hotat med att europeiska och sydamerikanska landslag är redo att bojkotta världsmästerskap - om Fifa går vidare med planerna att arrangera VM vartannat år framöver. Ceferin menar, enligt The Times, att den nya idén kommer att "döda fotbollen".

- Vi kan besluta oss för att inte spela. Så vitt jag vet är sydamerikanerna på samma sida. Så lycka till med ett sådant VM. Jag tror aldrig att det kommer att hända eftersom det strider så mycket mot fotbollens grundprinciper., säger Ceferin enligt The Times.

Han fortsätter:

- Att spela en turnering, som varar i en månad varje sommar, är mördande för spelarna. Om det är vartannat år krockar det med dam-VM och OS-turneringen i fotboll. Värdet i det är just att det är vart fjärde år. Man väntar på det, precis som med OS. Det är en stor händelse. Jag ser inte att våra förbund stöttar detta, säger han.

Ceferin hoppas vidare att Fifa skrotar idén, samtidigt som han är irriterad över att Fifa inte fört samtal med Uefa om ämnet innan planerna kom ut i offentligheten.

- De ringde inte, jag fick inte ett brev eller något. Jag har bara läst det i media.

Enligt The Times kommer Uefa att ha ett medlemsmöte på tisdag för att diskutera Fifas planer gällande VM. Ceferin menar också att det inte finns några planer på att hålla EM vartannat år. Tanken är att EM, precis som VM, ska spelas vart fjärde år.

- EM och VM är så intressanta, då de spelas vart fjärde år, säger han och fortsätter:

- Det skulle vara bra för Uefa ekonomiskt, men problemet är att det skulle döda fotbollen. Vi dödar spelarna. Jag ser inte att klubbarna skulle släppa sina spelare och det skulle splittra oss helt och hållet.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson, som även är förste vice president i Uefas exekutiva kommitté, har tidigare också kritiserat planerna.

- Vi tycker inte det är någon bra idé. Europa har etablerade konfederationsmästerskap i from av EM och vi ska just nu gå in i ett EM för herrarna. Den modell vi har nu med EM vart fjärde år och VM vart fjärde år är en väldigt bra modell. Jag tycker den modell vi har är bra, men jag har respekt för de länder som inte har lika vassa konfederationsmästerskap eller tävlingar och som kan se det som långt emellan med fyra år, men då kanske de ska hitta en lösning för sina tävlingar. Men att ta bort ett EM för herrar och damer för att i stället spela VM, det tror jag inte är en bra modell utifrån ett europeiskt perspektiv, så vi säger nej till det, sa Nilsson till Fotbollskanalen i slutet av maj i år.