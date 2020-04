Uefas beslut - skjuter upp samtliga landskamper i juni

Uefa höll under onsdagen ett ödesmöte om fotbollen i Europa till följd av coronavirusets utbrott. Med på mötet var bland annat 55 generalsekreterare från olika förbund runt omkring i Europa, däribland Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Nu meddelar Uefa att man har tagit beslut om att alla landskamper, på dam- och herrsidan som var tänkt att spelas i juni, skjuts upp tills vidare. Därmed påverkas svenska damlandslagets EM-kvalmatcher mot Slovakien borta den 4 juni och mot Island borta den 9 juni av detta. Båda matcherna är alltså uppskjutna.

Vidare berörs även svenska herrlandslaget av detta.

Janne Anderssons landslag hade planerat in träningsmatcher mot Finland på Friends Arena den 4 juni och mot Danmark på Bröndby Stadion den 7 juni, men de matcherna skjuts nu också upp.

Dessutom är även EM-kvalet på herrsidan uppskjutet. Många landslag är redan klara för herr-EM 2021, men ett par landslag tävlar fortfarande om ett par platser till mästerskapet, däribland Lars Lagerbäcks Norge och Erik Hamréns Island, genom ett Nations League-slutspel som var tänkt att äga rum i sommar. Det skjuts också upp.

Uefa meddelar även att alla organisationens tävlingar, det vill säga bland annat Champions League och Europa League, är uppskjutna tills vidare.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.



All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.



Full statement: 👇