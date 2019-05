Uefa:s nya strategi - vill dubbla antalet damspelare

Uefa har lagt fram en ny strategiplan med titeln "Time for action" för damfotbollen till 2024. Organisationen vill att damfotbollen ska växa på flera fronter.

Bland annat har Uefa som mål att dubbla antalet kvinnliga fotbollsspelare i sina medlemsorganisationer, dubbla den kvinnliga representationen i Uefa:s institutioner och förändra bilden av damfotbollen i Europa. Uefa kommer också, för att nå sitt mål, investera i dubbelt så mycket damfotbollens utvecklingsprogram till 2020.

For every woman 👩



For every girl 👧



It’s #TimeForAction 🎬



Read more about our five-year plan to develop women’s football in Europe 👇https://t.co/COAvNmggLK