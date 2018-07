Atlantas möte med Seattle Sounders på Mercedes-Benz Stadium under söndagen blev en riktig publikfest. Hemmalaget öppnade upp arenan till full kapacitet, och 72 243 åskådare var på plats.

Därmed är ett nytt MLS-rekord satt. Atlanta har numer de fem högsta publiksiffrorna i ligans historia.

"Vi sätter rekord, sedan lägger vi ribban ännu högre", twittrade klubben.

We set records, and then we set the bar higher



72,243 is your new @MLS single-match attendance record. Thank you, Atlanta! pic.twitter.com/PzV7d4a5y6