Beckhams nya klubb - Inter Miami CF

David Beckhams MLS-klubb tog idag ett steg närmre premiären om två år. Klubben som ska delta i MLS från och med 2020 har nu fått namn, klubbmärke och färger. Laget från Miami kommer officiellt heta Club Internacional de Fútbol Miami, förkortat till Inter Miami CF.

Klubbloggan består av två hägrar – som sägs representera frihet – som tillsammans bildar ett M i den svarta, vita och rosa loggan.

”För fyra år sedan drömde vi om en fotbollsklubb. Idag är vi stolta att kunna presentera det officiella namnet och loggan för vårt nya lag, Club Internacional de Fútbol Miami. THIS IS US. THIS IS MIAMI.” skriver Beckham på Instagram tillsammans med en video som avslöjar den nya loggan.