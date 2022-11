Beskedet: Ashlyn Harris avslutar karriären

En efter en börjar de amerikanska fotbollsspelarna lägga skorna på hyllan. Först meddelade Carli Lloyd, i augusti, att hon lägger skorna på hyllan.

Nu väljer svenskbekantingen, Ashlyn Harris att göra detsamma, det meddelade hon under måndagsnatten.

- Det har varit en absolut ära att få representera det här landet. Jag påbörjade min resa med förbundet som 13-åring. Jag var ung, besvärad och letade efter tillhörighet och det hittade jag här. Fotboll blev mitt hem och människorna min familj, säger hon från scenen i New York och fortsätter:

- Det har varit helt fantastiskt och jag är stolt över vad jag åstadkommit, men framför allt är jag stolt över människan jag blivit. Det har aldrig handlat om guldmedaljerna, vinsterna eller förlusterna – det bästa med den här resan har alltid varit människorna.

37-åringen var med när Tyresö 2013 slutade på en andra plats i damallsvenskan. Dessutom har hon varit med och tagit USA till dubbla VM-guld, först 2015 och sedan 2019. Harris har gjort 18 landskamper för USA:s damlandslag och spelad samtliga säsonger i NWSL där hon gjort över 180 framträdanden.

Hopefully this works - Ashlyn’s speech in three parts. 1/3 #uswnt pic.twitter.com/EtvpGwL9Sc