Efter dubbla mål - Armenteros uttagen i "Veckans lag" i MLS

Samuel Armenteros stod för en vass insats i Portlands senaste seger mot Colorado i ligaspelet. Svensken noterades för två mål, varav det första var en riktigt läcker fullträff. Armenteros tog sig förbi en försvarare genom att slå bollen på ena sidan om sig själv och vända runt på den andra. Därefter avslutade han distinkt i det bortre hörnet.

- Det var en sådan sak som händer i stunden. Jag antar att det var intuition. Du måste ha det som spelare. Det handlar om vad som kommer till dig i stunden. Du tänker inte på det, sa Armenteros själv om målet.

För sin senaste insats tar svensk nu också plats i ”Veckans lag” i MLS, det meddelar ligan på sitt Instagramkonto.

Portland har inlett säsongen bra och står på sex segrar efter elva spelade matcher. Man är just nu trea i den västra konferensen, men har en respektive två matcher mindre spelade än tvåan LAFC och serieledaren Sporting KC.

Totalt har det blivit tre mål för Armenteros på tio framträdanden.

He's got two goals now, but the first from @SamArmenteros was an absolute stunner. 😳 Goodness. #COLvPOR #RCTID pic.twitter.com/13zjN6Qxii