Efter nya hattricket – Zlatan utsedd till veckans spelare i MLS

Zlatan Ibrahimovic stod tidigt på måndagsmorgonen svensk tid för ett hattrick när LA Galaxy slog Kansas City med hela 7-2. Hattricket var svenskens andra i årets MLS och han står nu på sammanlagt 26 gjorda mål under säsongen, den högsta noteringen för en Galaxy-spelare under en enskild säsong.

- Jag är den bästa som någonsin spelat i MLS. Och då skämtar jag inte, sa Ibrahimovic till SVT efter matchen.

Något han inte behöver skämta om är att han är den bästa spelaren i ligan – under den senaste veckan. Under måndagskvällen annonserade MLS att svensken blivit utsedd till ligans bästa spelare för den senaste veckan. Det är tredje gången den här säsongen Zlatan blivit utsedd till ligans bästa spelare under den senaste veckan.

Zlatan tar också plats i veckans lag i MLS, som inte innehåller någon annan Galaxyspelare.