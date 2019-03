Efter skadan - Ibrahimovic tillbaka i träning

latan Ibrahimovic gjorde mål i MLS-premiären mot Chicago (2-1), men i LA Galaxys två efterföljande matcher har han varit frånvarande på grund av skadad. För ett par dagar sedan uttalade sig tränaren Guillermo Barros Schelotto om att han hoppades att svensken skulle vara tillbaka till den nästkommande matchen mot Portland.

- Jag tror att han kommer vara redo för Portland-matchen, sa han i en kommentar på klubbens hemsida.

Nu ser svensken också ut att snart vara tillbaka i spel. LA Galaxy meddelar via sitt Twitter-konto att svensken var tillbaka i ordinarie träning under tisdagen.

Galaxy har under de tre inledande matcherna av säsongen vunnit en match och förlorat två.

The leader of the pack is back.



© @Ibra_official pic.twitter.com/6GUVuxLetN