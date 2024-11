Eile jagar historisk titel: "Spännande och annorlunda"

New York Red Bulls har aldrig vunnit MLS - men i år kan det bli ändring på det.

Noah Eiles och Emil Forsbergs lag slog nyligen ut fjolårsvinnaren Columbus Crew i slutspelet och avfärdade därefter rivalen New York City. Till helgen väntar Robin Janssons Orlando i ett svenskmöte i semifinal i MLS-slutspelet.

Eile, som anslöt från Malmö FF inför i år, njuter av att vara i slutspelstider.

- Det är spännande och annorlunda gentemot vad jag är van vid, men det är kul. Det är mycket hype nu, då det var längesedan klubben var med så här länge, säger han till Fotbollskanalen.

Tidigare i höst föll Red Bulls mot City med 1-5 hemma i grundserien, men i förra helgens kvartsfinal blev det alltså ett helt annat resultat. 2-0 till Red Bulls, och hållen nolla.

- Det var otroligt. Det var en lite konstig match förra gången, då de fick göra lite enkla mål. De förtjänade att vinna matchen, men det skulle kanske inte blivit 5-1. Det var en känsla av revansch när vi skulle möta dem, och vi visste att vi kunde slå dem. Vi gjorde en bra match.

Red Bulls hade även en bra känsla in i slutspelet, trots en svag avslutning av grundserien.

- Vi fick en tuff lottning mot de som vann i fjol och vi hade lite dålig form i slutet av vanliga säsongen. Vi gick ihop alla och sa att det som hänt på slutet inte spelar någon roll. Nu spelar alla på samma villkor. Vi snackade ihop oss, och sedan har det gått bra.

Eile menar att det är lite speciellt att vara inne i ett slutspel, där en match är helt avgörande för om titeldrömmen lever eller om säsongen är över. I första slutspelsrundan var det bäst av tre matcher, men sedan har alltså enkelmöten gällt i slutspelet.

- Det är märkligt. Det är så de kör här borta, men jag är van vid hur det fungerar i Europa. Det är en match, där det gäller nu, så vi har sett det som att varje match är en final. Man får försöka gå in med en inställning om att göra allt i varje match, men det är lite annorlunda i jämförelse med exempelvis Champions League och Europa League med dubbelmöten. Det är kul att testa på.

Efter senaste segern uttalade sig Emil Forsberg på klubbens hemsida om att en del borde be om ursäkt, som inte trott på laget. Eile har inte riktigt hängt med i snacket runt klubben.

- Jag har inte sett så mycket, men jag antar att det var många som inte tippade att vi skulle gå vidare mot de som vann förra året. Vi trodde som sagt på att det var en ny tävling och körde på det. Jag tycker att vi gjorde det bra, men jag har inte följt så mycket kring vad folk har tippat. Vi har en stor tro på laget, då vi har ett bra lag, vilket vi har visat många gånger.

Eile ser att Red Bulls ha chans att bärga en historisk MLS-titel.

- Vi hoppas att det blir två matcher, så det är bara att köra. Det är en tuff match mot Orlando först, så det är fullt fokus på den och vi ska försöka vinna den. Vi ska fokusera på matchen vi har framför oss och försöka vinna den. Det är en stor match för klubben.

Eile har varit ordinarie under hela säsongen, men har under slutspelet störts av en skada. Därmed har det ”bara” blivit tre inhopp senaste tiden.

- Jag fick skadan under senaste landslagsuppehållet, och sedan har den hängt i lite grann under hela slutspelet. Det har varit irriterande, då det är slutspel, men man får försöka pusha igenom det och ta smärtstillande och sådär för att kunna vara med och hjälpa laget. Det har varit lite frustrerande med bekymmer under slutspelet.

Till helgen hoppas han få starta igen.

- Det har känts bättre efter senaste matchen, då jag också kunde spela en halvtimme utan större bakslag. Jag hoppas vara redo till helgen. Det känns bättre nu och har känts bättre senaste veckan. I allsvenskan är det lite annorlunda. Om det hade varit tre matcher kvar hade jag kanske inte varit med alls vid problem, men nu betyder varje match mycket och då vill man vara med och hjälpa till så mycket som möjligt. Det är det jag försökt att göra, och nu har det känts bättre.

Totalt sett är samtidigt Eile mer än nöjd med utfallet så här långt av flytten till MLS.

- Jag är nöjd. Jag har spelat nästan alla matcher under hela säsongen, men nu på slutet har jag då varit skadad. Det har varit jävligt kul och det var målet när jag tog ett steg ut i världen. Man ser många som kommer ut med en annorlunda kultur och sådär, så man vet inte hur det ska bli, även om man försöker göra mycket research och prata med tränare, säger han och fortsätter:

- Man vet aldrig hur det kommer bli, men jag är väldigt nöjd. Det är bra tränare och en ung spelartrupp, samtidigt som Emil har varit väldigt bra för mig, då han som rutinerad spelare och svensk har hjälpt mig. Jag är jättenöjd än så länge.

Däremot har Eile ännu inte fått chansen av Jon Dahl Tomasson i A-landslaget - trots bortfall i försvarsstallet de senaste höst-samlingarna. I dagsläget fokuserar han inte på det.

- Jag har inte hört något från honom, men det är inget jag tänker så mycket på. Jag tycker att det är kul att följa och kolla när de spelar. Jag tycker att de spelar bra fotboll, men mer än så har jag inte tänkt på det. Jag trivs med att vara här och försöker träna och spela så bra som möjligt.

Fokus på Red Bulls?

- Ja, och speciellt nu i slutspelstider, säger han.