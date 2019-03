MLS är igång och flera svenskar visade redan i den första omgången sitt kunnande. Bland annat blev Zlatan Ibrahimovic blev stor matchhjälte för sitt LA Galaxy, men också Magnus Eriksson höll sig framme och gjorde mål i premiäromgången.

Och Erikssons mål gav San José Earthquakes en smakstart. Redan efter elva minuter fick den offensive pjäsen bollen precis vid straffområdeskanten. Eriksson vände om och tryckte iväg ett avslut mot målvaktens vänstra gavel. Montreal-målvakten Evan Bush försökte för kung och fosterland nå bollen, men fick se bollen slinka in och 1-0 var ett faktum.

San José lyckades dock inte ta vara på sin fina start och innan den första halvleken var färdigspelad hade Montreal Impact hunnit med att göra 1-1 och 2-1. Det kanadensiska laget lyckades därefter hålla undan i andra halvlek och vinna med 2-1.

11' - GOOOOAAAALLLLLL SAN JOSE!!!!! MAGNUS SCORES THE FIRST OF 2019!!!! 1-0!!!!#VamosSJ | #Quakes74 pic.twitter.com/SvbrF0TsZ7