Fem matcher i MLS uppskjutna - efter Jacob Blake-protester: "Gör din röst hörd"

I samband med ett polisingripande i söndags sköts trebarnspappan Jacob Blake, 29, med flera skott i ryggen. Skjutningen utspelade sig i Kenosha, Wisconsin, som sedan dess har skakats av våldsamma protester.

Blake har sedan dess vårdats för allvarliga skador och ska enligt familjen vara förlamad från midjan och nedåt.

Efter skjutningen av Blake bröt nya oroligheter ut natten till onsdagen, där två personer sköts till döds på gatan där Blake i söndags skottskadades, uppger New York Times. Vidare ska bilar ha bränts och byggnader vandaliserats under kravallerna som protesterna fört med sig. Tony Evers, delstatens guvernör, utlyste dessutom undantagstillstånd i staden under tisdagen.

Protesterna har även påverkat fotbollen då fem av matcherna i MLS som skulle spelats i går, onsdag, sköts upp. En av matcherna som sköts upp var mötet mellan LA Galaxy och Seattle Sounders, där den svenske landslagsmittfältaren Gustav Svensson spelar i det sistnämnda laget.

På sin hemsida skriver MLS följande:

"#JusticeforJacob: Tid för förändring, gör din röst hörd.

Kampen mot rasism, rasdiskriminering, hat och polisvåld mot svarta måste fortsätta. En verklig förändring måste ske. Skjutningen av Jacob Blake och morden under protesterna i Kenosha är den senaste händelsen och det måste få ett stopp.

Alla i MLS-familjen står enade i detta. Gör din röst hörd".

Även Gustav Svenssons klubb, Seattle Sounders, har gått ut med ett pressmeddelande:

"Vi stödjer våra spelare. Vi står med dem och vi delar den frustration som vi har bevittnat. Vi är alla Sounders och tillsammans bekämpar vi rasism. Vi är fast beslutna att använda vår plattform för att få till en förändring – en verklig förändring – för att göra vårt samhälle till en mer rättvis plats för alla".

Det är inte bara fotbollen som har skjutit upp sina matcher, bland annat har klubbar i NBA (basket) och MLB (baseball) valt att inte spela sina matcher för stunden.