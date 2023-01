Flera tränare stängs av efter sexuella trakasserier

Amerikansk damfotboll har under senaste åren skakats om av anklagelser mot tränare gällande sexuella trakasserier, då allt började under hösten 2021 när tidigare spelare i NWSL gick ut med anklagelser om trakasserier och sexuellt tvång under tränaren Paul Rileys ledning. Riley nekade i sin tur till anklagelserna, men fick sedan sparken av North Carolina Courage, vilket följdes av att fem av tio tränare i ligan sedan lämnade eller kickades från sina uppdrag efter nya anklagelser.

USA:s fotbollsförbund beställde - i samband med att skandalerna blossade upp - en oberoende utredning, som nu är klar med resultatet att fyra tränare stängs av på livstid, skriver nyhetsbyrån AFP.

Det rör just Paul Riley, men även Christy Holly, Rory Dames och Richie Burke.

Vidare riskerar även sju andra personer att bli avstängda. De kan endast få jobb hos NWSL igen - om de erkänner fel, samt accepterar ansvar för olämpligt beteende.

NWSL:s ligaorganisation bötfälls även, som en följd av skandalerna, med motsvarande tio miljoner kronor och behöver göra en total översyn av sin verksamhet.