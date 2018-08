Förre MLS-spelarens kritik mot Zlatan: ”Ett absolut skämt för mig”

Zlatan Ibrahimovic stod över gårdagens match mellan Seattle och Los Angeles Galaxy eftersom att matchen spelades på konstgräs. Sedan den svenske stjärnans ankomst till USA har han valt att avstå alla matcher på det omdiskuterade underlaget, med undantag för ett kortare inhopp tidigare under säsongen.

Galaxy förlorade mötet med Seattle med hela 5-0 och nu får svensken skarp kritik för att han inte är med i matcherna som spelas på konstgräs. På sin Twitter skriver den tidigare MLS-spelaren Jeb Brovsky, 29:

"Jag fattar, konstgräs är inte optimalt. Men spelare som tjänar miljoner och som inte kan spela 90 minuter på konstgräs är ett absolut skämt för mig. Det finns spelare som tjänar minimalt i ligan som skulle spela barfota på en plan med krossat glas och rostiga skruvar för att få spela."

Zlatan tas däremot i försvar av podcasten ”Corner Of The Galaxy” som skriver:

"Killen slet nästan av alla ligament i benet och du tycker att pengar är problemet? Det är hälsan och säkerheten som är problemet för en spelare som inte har speciellt mycket tid kvar i ligan. Det ligger inte på Ibrahimovic. Han har förtjänat att fatta de besluten om sin kropp."

Guy had almost all the ligaments in his leg snapped and you think this is a money issue?! It’s a health and safety issue from a man who doesn’t have much time left in the league. This isn’t on Ibrahimovic. He’s earned the right to make decisions about his body. https://t.co/xSKwexcKp8