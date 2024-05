Forsberg och Alm målskyttar i MLS

Emil Forsberg har visat framfötterna under inledningen av MLS-säsongen och natten till söndag slog 32-åringen till igen. Landslagsmannen satte en straff i New York Red Bulls 4-2-seger mot New England Revolution. Det var Forsbergs fjärde mål i MLS och han står noterad för totalt tio ligaframträdanden sedan ankomsten i vintras.

Red Bulls ligger på plats tre i den östra konferensen i MLS.

***

På annat håll svarade ytterligare en svensk för en fullträff. Det handlar om förre Elfsborg- och Degerfors-yttern Rasmus Alm. 28-åringen slog till med ett kalasmål redan i den andra minuten när hans St. Louis City besegrade Chicago Fire med 3-1.

- Inför matchen pratade vi om det (att skjuta från distans) och det fungerade. Sedan försökte jag igen och då fungerade det inte, säger Alm på en presskonferens.

St Louis City ligger på plats nio i den västra konferensen av MLS.