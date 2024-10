Forsbergs New York skrällde - nära att slå ut fjolårsmästarna

Emil Forsberg och Noah Eile var nya i New York Red Bulls inför den här säsongen. Svenskarna som båda har ett förflutet i Malmö FF har haft framträdande roller för klubben sedan deras respektive ankomster.

Forsberg stod för tio mål och två assist under MLS-grundserie medan Eile spelade majoriteten av klubbens matcher från sin mittbacksposition.

New York slutade på sjunde plats i grundserien vilket innebar att laget med nöd och näppe slapp wildcard-rundan och fick en direktplats till åttondelsfinalerna. Den första rundan spelas i bäst av tre matcher medan följande rundor fram tills finalen avgörs i en match.

Under natten tog New York sig an de regerande MLS-cup-mästarna Columbus Crew på bortaplan. Crew slutade tvåa i den östra konferensen och var favoriter inför machrundan.

New York fick dock en bra start då Felipe Carballo gjorde 1-0 efter 25 minuters spel. En ledning som gästerna sedermera lyckades ro i hamn. Lagkaptenen Forsberg spelade 88 minuter av matchen samtidigt som Eile hoppade in i slutskedet.

- Vi gjorde en fantastisk match. Defensivt så visade vi mentalitet och var där för varandra hela matchen, precis som man behöver i en slutspelsmatch, sa Forsberg till ESPN efter matchen.

- Vi måste fokusera på att ladda batterierna och göra oss redo för söndag och tro på det. Vi vet hur starka vi är på hemmaplan, fortsatte svensken.

Via segern kopplade laget från "The Big Apple" kommandot i matchserien och har chansen att avgöra hemma i New York på söndag.

Vinner New York åttondelsfinalen väntar troligen Inter Miami med stjärnor som Lionel Messi, Luis Suárez och Sergio Busquets i kvartsfinal.