Forsbergs show - tvåmålsskytt mot Charlotte

New York Red Bulls ligger på fjärde plats i MLS östra konferens.

Kort därpå kontrade New York Red Bulls på Charlotte, varpå att yttern fick avsluta inne i straffområdet. Därifrån var han klinisk och satte dit 2-0.

32-åringen öppnade målskyttet i den 74:e minuten genom att läckert knorra in en frispark.

🇸🇪 Emil Forsberg with a free kick beauty! 🔥 pic.twitter.com/vA0AD9tRYD

Forsberg scores AGAIN! ⚡️@NewYorkRedBulls strike twice in 3 minutes. pic.twitter.com/e7SCnBvVLs